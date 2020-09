美國司法部周一(21日)起訴33歲的紐約市警員兼美國陸軍備役人員Baimadajie Angwang,控罪指他涉嫌充當中國政府的代理人,監控中國公民在當地的活動,以及電匯欺詐和作出虛假陳述。

司法部文件顯示,Baimadajie Angwang來自中國西藏,其後成為美國公民,他周一在長島(Long Island)的家中被捕,稍後將出庭。

文件透露,Baimadajie Angwang涉嫌自2014年起,利用職務便利擔任中國政府的代理人,負責向中國駐紐約總領事館匯報中國公民的活動,評估當地藏民社群的潛在情報,為中國統戰部下屬機構「中國西藏文化保護和發展協會」(China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture)工作。

Baimadajie Angwang還被指曾經向其在中國政府內部的上司稱,希望在紐約警察局內獲得晉升,好替中國帶來光榮。

(綜合報道)