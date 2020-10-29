美國大選2020｜拜登提早投票　稱不會為抗疫開空頭支票

美國總統大選候選人、民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）10月28日與妻子在家鄉特拉華州威爾明頓市（Wilmington, Delaware）提早投票。他同日較早時繼續大打疫情牌爭取支持，稱不會為抗疫開空頭支票，但強調會以科學為優先。

外界估計拜登可以在特拉華州輕易勝出，連同拜登夫婦在內，距離11月3日的大選尚有6天，全國已有7400萬人提早投票，根據佛羅里達大學的統計顯示，現時的投票率已經是2016年大選總投票率的53%，而多個民調都指拜登的支持度仍然領先爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）。

而在投票前，拜登在一個活動上發表演說，指即使自己勝選，仍需付出不少努力結束新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，承諾當選後第一天就會做正確的事。

至於特朗普同日就首先到內華達州的拉斯維加斯造勢，之後到亞利桑那州舉行兩場集會，該兩個州份在最近數屆大選都由民主黨奪得，不過今年亞利桑那州的總統和參議院選情都非常激烈，因此特朗普希望爭取當地「從藍變紅」。