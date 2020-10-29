美國大選2020｜特朗普到亞利桑那州拉票　強調反對收緊防疫措施

美國大選2020｜美國總統選舉進入最後倒數階段。爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）10月28日到關鍵搖擺州亞利桑那州拉票。他表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗即將面世。

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特朗普到布爾黑德城（Bullhead City）出席集會，表示疫苗即將面世。他指，如果民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，將需時四年才能得到疫苗，甚至永遠不可能得到疫苗。

特朗普隨後轉到古德伊爾（Goodyear），強調反對收緊防疫措施。他指，拜登和民主黨的社會主義者將拖延研發疫苗，延長疫情，關閉學校和國家。他也提到，擔心大選結果可能涉舞弊。

對於國土安全部前官員泰勒（Miles Taylor）公開表示曾以「匿名者」身份撰文批評特朗普，他回應指對方不是大人物，只是心懷不滿的員工。他開玩笑說，以為「匿名者」是高級顧問，例如希克斯（Hope Hicks）或女婿庫什納（Jared Kushner）。

拜登則未有親身前往搖擺州拉票。他於家鄉特拉華州舉辦視像活動，聽取公共衛生官員講解疫情最新情況。他也於當日提早投票。

路透社／益普索同日公布的民調顯示，拜登於亞利桑那州的支持度為48%，僅以2個百分點的差距領先特朗普。連同誤差，兩人於亞利桑那州可說是打成平手。