【美國大選】找黑材料卻反被彈劾　一文看清特朗普「通烏門」始末

美國大選臨近，傳媒10月14日爆出民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）涉及烏克蘭的醜聞，令「通烏門」的問題再度浮面。「通烏門」發生在2019年5月至7月，但一直擾釀至2020年1月，成為針對總統特朗普（Donald Trump）彈劾案的巨大醜聞。

圖為7月1日，特朗普私人律師朱利亞尼在白宮外會見記者。朱利亞尼被指是通烏門事件中的關鍵人物。（Getty）

特朗普及其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在「通烏門」中涉嫌向烏克蘭施壓，要求對方調查民主黨總統參選人拜登與亨特。此舉目的被指為搜集拜登「黑材料」，以助特朗普在大選爭取連任。

事源拜登2016年要求烏總檢察長下台

若要了解整個事件，需要回到2014年。美國時任副總統拜登協助烏克蘭新成立的民主政府，應對俄羅斯及清除國內貪腐，而同年拜登的兒子亨特，在4月成為烏克蘭能源公司布里斯馬控股公司（Burisma Holdings Ltd）的董事一員。

後來布里斯馬控股公司因貪腐醜聞被烏克蘭政府調查，但調查一直沒有進展。拜登在2016年3月向烏克蘭發出通牒，要求撤換調查此事的總檢察長紹金（Viktor Shokin）。

特朗普及朱利亞尼認為，當年拜登是為了停止對布里斯馬控股公司的反貪調查，而撤換紹金，因此展開資料搜集，希望找出亨特貪污及拜登的證據。特朗普在2019年7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，要求烏克蘭調查兩人。

↓↓↓ 想看更多關於美國大選的圖片，請點擊放大觀看：

事件曝光與彈劾調查開始

一名匿名情報官員2019年8月12日向美國情報機構檢察總長阿特金森（Michael Atkinson）提出舉報，指控特朗普正利用辦公室的權力尋求外國干預2020年美國選舉。事件經傳媒曝光後，引爆政治炸彈。

在白宮釋出當時的對話內容後，美國民主黨認定這是無法接受的濫用權力事件，因此在9月24日宣布對特朗普展開彈劾調查。在多次閉門及公開的聽證會上，多名外交官及官員指控朱利亞尼組織向烏克蘭的施壓行動，更指出特朗普扣起對烏克蘭3.91億美元的援助金，迫使烏克蘭就範。

特朗普否認以援助向烏克蘭施壓，並稱他只是在反貪。同時他指控告密者、企圖彈劾他的民主黨員都是叛國分子，形容整個彈劾調查是「鬧劇」。

圖為2019年10月，民主黨眾議院議長佩洛西在記者會上解釋針對特朗普的彈劾議案。（Getty）

彈劾通過眾院但過不了參院

由民主黨控制的眾議院12月18日就彈劾特朗普進行表決，以大比數通過「濫權」及「妨礙國會調查」兩條彈劾條款，令特朗普成為美國史上第3位被彈劾的總統。

不過案件在2020年1月16日送往共和黨控制的參議院，未在傳召新證人的情況下在2月5日快速表決。兩條彈劾條款均未達三分二大比數定罪門檻，故未能通過，換言之特朗普被判無罪。

▼拜登兒子亨特曾是Burisma董事局成員，想看更多亨特的圖片，請點擊放大觀看：

「通烏門」再起波瀾

「通烏門」是特朗普挖掘拜登黑材料引發的事件，迄今未有證據顯示拜登在烏克蘭的問題上貪污濫權。重新調查布里斯馬控股公司的烏克蘭前總檢察長里亞博沙普卡（Ruslan Ryaboshapka）亦指出，沒有證據顯示亨特有不當行為。不過在距離大選舉行不足1個月，此事再起波瀾。

《紐約郵報》10月14日報道，據從一部手提電腦修復後取得的資料，布里斯馬控股公司董事會顧問Vadym Pozharskyi於2015年4月17日向亨特發電郵，感謝對方邀請他前往華盛頓，並安排與時任副總統拜登會面。

圖為2013年12月5日美國時任副總統拜登在中國北京一間商店買雪榚，他兒子亨特和孫女芬尼根陪伴在側。（Getty）

另一封2014年5月發出的電郵則顯示，Pozharskyi詢問亨特的意見，想知道「如何利用你的影響力傳遞訊息或訊號，阻止我們認為有政治動機的行動」。《紐約郵報》另一篇報道亦提到亨特在中國的生意。這些報道令外界再次關注拜登父子涉貪問題。