法國尼斯襲擊事件　多國譴責　馬克龍下令派兵保護重要設施

法國10月29日再次發生斬首襲擊事件，一名男子在南部尼斯（Nice）聖母院教堂前持刀襲擊殺害3人。事件發生後，總理卡斯泰（Jean Castex）決定提升全國的安全警戒級別至最高級的「襲擊緊急狀態」級別。 總統馬克龍（Emmanuel Macron）其後到場視察，呼籲國民團結，同時宣布加派士兵保護各個重要設施。

馬克龍到尼斯的案發現場視察，指法國的價值、追求自由的品味、在自己的土地上擁有信仰自由的能力受到攻擊，但他再次重申大家不會作出讓步。而因應提升警戒級別，馬克龍宣布增加兵力保護學校和宗教場所等重要設施，士兵人數由現時約3000人增加至7000人。

這宗襲擊正值聖紀節、即伊斯蘭先知穆罕默德的誕辰，尼斯市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）指，疑兇在案發甚至被捕後，多次高喊「真主偉大」（Allahu Akbar），他形容是恐怖主義事件，手法與巴黎早前的教師被斬首案相似。

至於疑兇的身份，路透社引述警方消息指是一名21歲突尼斯男子，他最近由意大利到當地，目前執法部門正調查對方的背景。

襲擊事件發生後，多國政要都發聲支持法國，譴責宗教極端行為。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，對法國發生的「野蠻襲擊」表示震驚。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）致馬克龍，稱此次襲擊是「在教堂內犯下的憤世嫉俗和殘忍的罪行」，並表示打擊國際恐怖主義需要世界各國領導人的共同努力。

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，「我對尼斯教堂發生的殘忍謀殺深感震驚。我的心與那些遇害者和傷者的親屬同在。在這一困難時刻，德國站在法國一邊。」

而最近在多個議題與法國關係緊張的土耳其亦譴責事件，安卡拉外交部強烈譴責此次「野蠻」襲擊，稱「土耳其與同樣在恐怖主義中失去公民的法國人民站在一起」。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的發言人表示，大家有決心並團結對抗一切恐怖和極端主義。