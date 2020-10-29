法國尼斯發生持刀殺人案3死多傷　一婦人遭斬首　市長：疑似恐襲

法國東南部城市尼斯（Nice）10月29日早上約9時發生持刀殺人案，事件中至少3人死亡、多人受傷，包括一名婦人在尼斯聖母院（Notre-Dame de Nice）教堂遭斬首，警方之後拘捕一名疑犯。

尼斯市長表示，事件似乎是一宗恐襲案，疑兇在被捕後仍高叫「真主偉大」（Allahu Akbar）。法國同日把全國提升至最高保安警戒級別。