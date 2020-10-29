法國尼斯發生持刀殺人案3死多傷　一婦人遭斬首　市長：疑似恐襲

撰文：成依華
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法國東南部城市尼斯（Nice）10月29日早上約9時發生持刀殺人案，事件中至少3人死亡、多人受傷，包括一名婦人在尼斯聖母院（Notre-Dame de Nice）教堂遭斬首，警方之後拘捕一名疑犯。
尼斯市長表示，事件似乎是一宗恐襲案，疑兇在被捕後仍高叫「真主偉大」（Allahu Akbar）。法國同日把全國提升至最高保安警戒級別。
事發在尼斯市內的聖母院（Notre-Dame）區域，軍警已封鎖現場一帶。據《衛報》報道，3名死者為2女1男，其中一名據報為70歲的婦人遭斬首，另一名40多歲女子負傷逃出教堂躲避，但最終不幸傷重身亡，還有一名男子相信是教會人員。
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疑兇被捕期間中槍
尼斯市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）證實事件中有一人被捕，感謝警方行動迅速，他稱未知兇徒動機，但從目前證據看來，事件似乎是一宗恐襲案。他之後又表示，疑兇在遭警方拘捕後仍不斷高叫「真主偉大」（Allahu Akbar），疑兇在被捕期間中槍，已獲送醫，市長稱他仍然在生。
法國總理卡斯泰（Jean Castex）宣布，把全國提升至最高保安警戒級別。
#Breaking knife attack near a church in #Nice #France pic.twitter.com/p8mwEjWU5X— Tammy Gabay (@tamtam526) October 29, 2020
法國巴黎之前在10月16日發生持刀殺人案，一名曾在課堂展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammad）漫畫的教師遭斬首。