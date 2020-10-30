英國工黨前黨魁郝爾彬遭暫停黨籍　涉任內縱容反猶太言論

英國在野工黨10月29日宣布，暫停前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的黨籍，指他淡化一份關於他擔任黨魁時對黨內反猶太言論處理不力的報告。

英國平等及人權委員會（The Equality and Human Rights Commission，EHRC）最近公布調查報告，顯示工黨在郝爾彬領導時，黨內曾有政治干預涉及反猶太言論的投訴、缺乏足夠訓練處理反猶太言論的投訴、騷擾投訴人並形容有關投訴為不實。調查發現郝爾彬辦公室曾不恰當介入事件，包括有員工影響是否調查或作出處分的決定。

工黨現任黨魁施紀賢（Keir Starmer）接受報告內容，稱會根據全部建議作出改善。他表示事件為工黨帶來羞愧，指該黨令猶太人失望，因此對他們的遭遇感到抱歉，強調不會讓事件再發生。

I will strongly contest the political intervention to suspend me.



I’ve made absolutely clear those who deny there has been an antisemitism problem in the Labour Party are wrong.



I will continue to support a zero tolerance policy towards all forms of racism. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 29, 2020

工黨同時宣布在完成調查前暫停郝爾彬的黨籍，並取消他的黨鞭地位，意味他無法以工黨議員身份到下議院參與投票。不過郝爾彬則強調自己一直決心消除種族歧視問題，稱對沒法迅速兌現承諾感到遺憾，同時批評黨內外對手和傳媒誇大問題，表明會為自己因政治干預而被暫停黨籍的決定上訴。