美國大選2020｜最後衝刺：戰場州爭奪白熱化　家人和盟友齊上陣

距離11月3日總統選舉日只剩下不到一個星期，美國總統特朗普（Donald Trump）和他的挑戰者、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），往返奔波於各個戰場州，在最後關頭全力以赴。

特朗普全家出動 守護搖擺州

從大選倒計時10天開始，特朗普就開啟了衝刺模式，日赴三州舉行競選集會活動變成了常態。

他的助手及家庭成員也在馬不停蹄地奔赴各州為特朗普吸收選票。在大選倒計時一週之際，特朗普的搭檔、謀求連任的美國副總統彭斯（Mike Pence）、長子小特朗普（Donald Trump Junior）、次子埃里克（Eric Trump）、女兒伊萬卡（Ivanka Trump）、「第二夫人（即彭斯妻子）」卡倫（Karen Pence）等，將每天去往1到3個州幫特朗普拉票。他們的足迹也將每天遍布約10個州。

特朗普團隊將競選活動覆蓋所有搖擺州，並且將重點放在了搖擺州郊區的白人女性身上。據華盛頓郵報28日報道，特朗普的智囊團中，有人曾經吿訴他，他沒有得到很多郊區女性的支持。特朗普記在了心上，並在密歇根州、賓夕法尼亞州的集會上，向郊區女性示好，說道，「如果我當選，將讓您的丈夫重返工作崗位。」

特朗普10月28日在亞利桑那州舉行競選集會，媒體記錄他自信一幕。（Reuters）

拜登衝擊紅州 以集中打廣吿為主

比起特朗普，拜登的節奏則稍微緩和，平均一天只有不到一場競選活動。此舉是為了減緩新冠病毒的傳播。即便有競選活動，拜登也都採取「汽車集會」的方式。

在競選策略方面，拜登團隊把焦點放在更少數的幾個搖擺州。同時，也延伸到了一些傾向於共和黨的「紅州」。

拜登訪了目前兩黨選情膠着的喬治亞州。該州是個傳統「紅州」，自1996年以來，沒有選過民主黨總統候選人。

除該州外，還有上面提到的艾奧瓦州。該州分析人士稱，拜登造訪了一開始並不看好的州，這說明這位民主黨候選人對自己獲勝的可能性是多麼樂觀。

拜登10月27日在亞特蘭大市舉行競選活動。（Reuters)

另外，拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）將在30日到訪德克薩斯州，且一去就去到三個地方：沃斯堡市、侯斯頓和麥卡倫市。德州是傳統的紅州，在過去12屆總統大選中，只有在1976年投給了卡特總統（Jimmy Carter）。然而，在本屆總統大選中，兩黨候選人在該州民調非常接近。線上調查問卷公司Survey Monkey在10月1日-10月28日之間進行的民調顯示，拜登的支持率為47%，特朗普的支持率為51%，只差了4個百分點。

沃斯堡市所在的塔蘭特縣（Tarrant County）是德州擁有人口第三多的縣。雖然在上屆總統大選中投給了特朗普，但在2年前的國會參議院選舉中，民主黨籍候選人奧羅克（Beto O'Rourke）只以微弱優勢輸給了共和黨候選人克魯茲（Ted Cruz）。作為德州人口最多的哈里斯縣（Harris County，即侯斯頓所在地）在最近幾個選舉周期中變得越來越民主了。麥卡倫市也居住了很多拉丁裔選民，而他們更傾向於民主黨。

10月27日，賀錦麗在拉斯維加斯的一場競選活動上發表講話。 (AP)

「巧遇」搖擺州

在大選進入到最後衝刺階段時，兩黨的大選團隊卻巧合地同時或前後腳出現在一個州里。

根據特朗普和拜登的競選行程中，兩人都在29日去佛羅里達州拉票１。本來在這一天，兩人也將飛赴北卡羅來納州，但由於天氣原因，特朗普推遲了他在北卡的競選活動。

30日，兩人又將都出現在威斯康星州。對於特朗普來說，他想要「守城」，因為他在該州上次以9%的優勢勝出。但是該州算是一個傳統的「藍州」，自1998年以來，每次都是民主黨在這裏獲得選票，只有上次是例外。

此前，在26日，特朗普和拜登同時出現在了賓州，並把全天時間都給了賓州。特朗普在該州舉行了三場集會，拜登舉行了兩場。這天的行程是拜登團隊在23日臨時加的，足見拜登該州的重視。

27日，特朗普的女兒伊萬卡和拜登的盟友、前美國總統奧巴馬（Barack Obama）同時到訪了佛州。

最後時刻，兩黨不約而同地用盡渾身解數去吸引佔據美國幾十分之一的搖擺州選民，這一小部分人決定着下屆總統花落誰家。