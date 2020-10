美國總統大選如箭在弦,據《CNBC》報導,Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)形容美國大選這對美國是一種的考驗。

朱克伯格在業績電話會議上表示,大選結果或需要幾天或幾週才能最終確定,全國或存在社會動盪的風險(a risk of civil unrest across the country)。

他表示,Facebook應採取措施維繫選舉的完整性,當中包括協助用戶註冊投票,提供有關選舉的準確信息;在前一周禁止新的政治廣告,阻止試圖使選舉結果合法化的廣告等等。

此外,沃爾瑪(Walmart)亦從商店銷售樓層撤走陳列的槍支和彈藥。