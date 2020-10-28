內媒90、00後調查　八成願意支持華為等國貨　質量優秀有親切感

根據中國青年報的調查顯示，目前的90後、00後對於國貨非常支持，其中採訪的有近8成大學生非常支持國產品牌。

如今在中國消費市場，80後、90後已成為主力軍，Z世代（1995—2012年出生的人）人群正在大踏步進入。調查中顯示，79.83%受訪大學生願意支持國貨，對國產品牌發展懷有期待，9.36%熱衷於購買國貨，10.81%認為相較國外產品，國貨質量有待提高。

在使用體驗上，83.75%被調查者滿意國貨現狀，質量優秀（52.60%）、性價比高（48.65%）、性能好（45.74%）以及顏值高（31.7%）是他們選擇購買國貨的原因，支持本土企業發展和升級（48.65%）和支持國貨產品、有親切感（50.83%）亦是促進了大學生們支持國產品牌的源動力。

不少大學生表示，如果自己想換個新手機，一定會優先考慮國產品牌，比如華為等，在這些消費者看來，購買電子產品時，會選擇自己能接受的價格範圍，所以往往會把範圍鎖定在國產品牌，因為在手機功能相似的情況下，國產品牌的價格往往更具優勢。

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之前，京東發布的《2020中國品牌消費趨勢報吿》中數據顯示，2019年中國品牌商品及品牌數量、下單人次、訂單量的按年增幅均高出進口品牌增速，兩者差值超過20%。在這條國產品牌與國外品牌的PK賽道中，更多國產商品正通過「沉澱品質、提升性價比」「佔領電商平台沃土」等方式，獲得以80後、90後為代表的消費主力青睞，逐步實現彎道超車。

此外，採訪中這些90後、00後的消費者也表示，希望國貨能夠遵循自主創新的道路繼續發展。期待國產的智能類產品、電子產品核心技術，化粧品等日用品的核心功能、效果繼續提升。

在某問答平台中，「為什麼越來越多的年輕人選擇購買國貨」的問題曾引發熱議。一條高贊回答至今仍佔據着評論區頂部，上面寫着：「我當下願意支持國貨，這既是我的理性選擇，亦是我的感情流露。」

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