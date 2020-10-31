【納卡衝突】阿塞拜疆及亞美尼亞外長會晤　嘗試化解分歧

阿塞拜疆及亞美尼亞在納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）的新一輪糾紛持續超過一個月，兩國外長10月30日在瑞士日內瓦與多國代表會面，嘗試調解分歧。

一名外交官員向路透社表示，阿塞拜疆及亞美尼亞外長會與歐洲安全及合作組織明斯克集團（OSCE Minsk Group）主席國法國、俄羅斯及美國的代表舉行會談。

而在兩國外長會面前夕，納卡地區的軍事衝突仍然嚴重，納卡地區領導人阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）29日指阿塞拜疆部隊已經迫近距離首府斯捷潘納克特（Stepanakert）以北大約5公里的一個戰略重要城鎮，因此呼籲當地民眾奮力抵抗。

當地新一輪衝突在9月底爆發，至今雙方有最少數百人喪生，俄羅斯及美國曾三度調停，惟停火令生效後不久即被打破，阿塞拜疆和亞美尼亞分別指責對方違約。

另外多個國際人權組織亦呼籲交戰雙方停用被禁止使用的武器，人權監察（Human Rights Watch）曾在23日公開報告，指阿塞拜疆曾最少4次使用集束炸彈；而該國城鎮巴爾達（Barda）亦在28日遭受集束武器襲擊，阿塞拜疆政府指有21人身亡。