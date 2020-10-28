納卡停火協議生效但衝突未平息　亞美尼亞總理夫人再軍訓擬上前線

亞美尼亞（Armenia）及阿塞拜疆（Azerbaijan）在納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）的衝突仍未平息。亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）的妻子哈科比揚（Anna Hakobyan）10月27日宣布，她再次接受軍事訓練，準備到納卡地區作戰。

↓哈科比揚之前在9月曾公開參與軍訓照片↓

哈科比揚27日在社交網站表示，包括她在內的13名女子開始接受軍訓，不久後會出發、協助保衛邊境。她稱：「我們不會向敵人交出國土或尊嚴。」

A detachment of 13 females, including myself, began military training exercises today. In a few days, we will depart to assist with the protection of our borders. Neither our homeland nor our dignity will be given up to the enemy. #WeWillWin pic.twitter.com/7j2OEsHshF — Anna Hakobyan (@wifeofArmPM) October 27, 2020

哈科比揚9月也曾與一群來自納卡地區的女性一起在軍事基地接受為期7天的訓練，她們學習如何使用武器及彈藥。她20歲的兒子阿紹特（Ashot Pashinyan）也已申請成為志願軍，到納卡地區作戰。

亞美尼亞與阿塞拜疆之前在10月10日與10月17日達成的停火協議，均未能平息衝突，之後兩國又在美國斡旋下達成新一輪人道主義停火協議，三個國家10月25日對此發表聯合聲明，但亞美尼亞與阿塞拜疆10月26日再次互相指控對方違反協議。