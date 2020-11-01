美國大選2020｜奧巴馬批評特朗普領導不力　梅拉尼婭為夫辯護

美國大選2020舉行在即，兩大候選人特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）10月31日利用選前最後一個周末到不同州份拉票。拜登獲舊拍檔、前總統奧巴馬（Barack Obama）同場支持，並繼續以新型冠狀病毒（COVID-19）疫情抨擊特朗普。

拜登和奧巴馬到密歇根州（Michigan）與支持者會面，奧巴馬表示，曾希望特朗普會「為國家著想」而認真看待總統工作，惟事與願違。他亦指對方只關心造勢活動的人數規模，但國家面對疫情時，卻愛理不理。

奧巴馬以兄弟稱呼拜登，相信對方可以成為一位好總統，而他將會在大選前一天走訪佛羅里達及喬治亞州，希望運用自己的影響力爭取非白人支持。

特朗普到訪賓夕法尼亞州時，同樣提到疫情，他表示留意到對方昨日的言論，指拜登除了疫情就沒有其他內容。他又稱數周後全國就有安全的疫苗面世，另外亦形容今屆大選可能成為當地史上另一個重要時刻。

第一夫人梅拉尼婭（Melainia Trump）向威斯康星州的支持者稱，特朗普專注消滅病毒，為大家將來與朋友安全聚會創造方法。她批評拜登警告疫情令美國步向「黑暗冬天」的說法，指這並非一位領袖的說法，形容對方沒有勇敢地尋找解決方法，反而只想令大家帶著恐懼逃到家中地下室躲避。

截至31日，全國已經有破紀錄的9000萬人投票，相等於2016年大選總投票率約65%，反映當地民眾比以往更加重視選舉。