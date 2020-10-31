美國大選2020｜賓夕法尼亞州郵遞選票「失蹤」接逾萬查詢

2020年美國大選於11月3日舉行，惟賓夕法尼亞州（Pennsylvania）巴特勒縣（Butler County）的選舉主任希斯利（Aaron Sheasley）10月29日表示， 縣內仍有數量未明的郵遞選票仍未寄到選民手上。當地有約1.5萬名選民。

希斯利稱，他們已收到逾萬個查詢選票下落的電話，一些選民甚至已致電多次。

希斯利向美國有線新聞網絡（CNN）透露，郵局與匹茲堡分類設施（Pittsburgh sorting facility）之間可能出了問題，他們也不清楚情況。他指官員正調查事件，會採取措施確保沒有受影響選民會被剝奪選舉權。

美國郵政總局（US Postal Service）發言人約翰遜（Marti Johnson）接受CNN訪問時稱，他們未有發現任何問題。美國郵政工會（American Postal Workers Union）匹茲堡分會主席布加爾（Chuck Bugar）則透露，沒有任何紀錄或迹象顯示，巴特勒縣的失蹤選票曾被送到郵局。

賓夕法尼亞州是關鍵搖擺州。巴特勒縣官員29日稱，截至當天已寄出約4萬張郵遞選票並由選民收妥，21,300張已以郵遞方式交回。但暫未知有多少人是已收到選票，只是尚未寄回而已。