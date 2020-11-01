美國大選2020｜拜登11月3日大選夜將在特拉華州發表演說

美國大選2020｜美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選團隊10月31日宣布，拜登會在11月3日大選投票日當晚，在特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）向全國發表演說。

美國傳媒Delaware Online 10月31日報道，在大選舉行前3天，威爾明頓河濱Chase Center正門前正設立一個大型舞台，預備讓拜登當晚在該處發表全國演說。拜登8月也是在這裏接受民主黨總統候選人提名。

競選團隊指出，拜登將聯同妻子吉爾（Jill Biden），以及民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和其丈夫一同現身。

拜登正全力投入拉票活動。他11月1日下午預定在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）費城（Philadelphia）發表演講，並因應「 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，在費城舉行汽車集會，以保持社交距離。預計拜登2日還會繼續在賓州舉行競選活動。

拜登10月31日在密歇根州（Michigan）舉行2場造勢活動，獲前總統奧巴馬（Barack Obama）同場支持。他們猛烈抨擊現任總統特朗普（Donald Trump）讓國內新冠肺炎疫情陷入困境。