美國大選2020｜特朗普賓州拉票　再批評拜登能源政策可致人民失業

美國大選進入直路，雙方候選人盡全力最後拉票。總統特朗普（Donald Trump）前往賓夕法尼亞州，再一次就能源政策批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），稱拜登會破壞當地產業。

圖為10月31日，特朗普前往賓夕法尼亞州出席拉票活動，可見當中有部分參加者未有戴口罩。（Reuters）

特朗普10月31日前往賓夕法尼亞州拉票，他表示很快賓州就能成就「美國夢」。特朗普批評拜登一旦當選，就會取締水力壓裂，沒法採油和天然氣，工作和未來都會消失。

水力壓裂是採集頁岩油及頁岩氣的一種方法，在賓州盛行。拜登推出綠色能源政策，改變目前依賴的化石能源。拜登多次強調他會保留現有的水力壓裂，但不會批准新的油田氣田開採。

特朗普又指出，政府正全力生產疫苗，相信距離疫苗推出市面只有數星期。同時特朗普批評拜登只會談及疫情，除此之外無其他東西可說。特朗普指責拜登的抗疫手法會扼殺經濟，令美國人民失去生活。

美國疾病控制和預防中心（CDC）曾表示，疫苗開發正在接近完成，但要讓全國得以普及接種需要待至2021年夏季。

同一天，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）前往威斯康辛州，同樣表示拜登及民主黨只會使用恐懼策略來恐嚇大眾，令所有人只懂匿藏在地下室。