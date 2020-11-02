【新冠肺炎】法國超市禁賣非必需品　保障公平競爭

法國政府在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，已下令售賣非必需品的商店關閉，惟超市卻仍可售賣非必需商品。總理卡斯泰（Jean Castex）11月1日接受當地傳媒訪問時指，超市自3日起也禁止售賣非必需品，以保障超市與其他商戶的公平競爭。

卡斯泰接受法國電視一台（TF1）訪問時表示，政府採取的措施是為了保護國民。政府會禁止超市售賣鮮花等非必需商品，以保障超市與花店、玩具店及書店等商店的公平競爭。政府亦承諾會支持受防疫措施影響的獨立商店。

↓想知道其他國家民眾和動物在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

根據法國政府1日公布的數據，全國在過去24小時新增46,290宗病例，令累計病例增至超過140萬宗。死亡病例新增231宗，累計死亡人數增至37,019人。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）1日表示，如有需要，政府可能會在12月2日之後繼續維持全國封鎖措施。英國政府同日公布，全國新增23,254宗病例，累計增至1,034,914宗；死亡人數增加162人，累計有46,717人死亡。

德國政府2日起收緊防疫措施，預料會維持至11月底。德國民眾不需要禁足，但酒吧、咖啡店、餐廳、劇院、歌劇院及戲院要關閉。全球人均感染率最高的比利時2日起亦收緊封鎖措施。葡萄牙政府下令4日起實行局部封鎖措施。