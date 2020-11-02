《殺人回憶》兇手原型出庭認殺人　自稱犯案無預謀只是見機而行

韓國水原地方法院11月2日就「華城連環殺人案」第8宗案件的重審進行審理。疑兇李春在以證人身份出庭，他承認在1988年姦殺13歲女童、即案中受害人。他又說，自己沒有計劃犯案。

韓國警方2019年重新調查「華城連環殺人案」時發現疑似真兇李春在，並揭露第8宗案件或有冤情，令被告尹姓男子坐牢廿載。被告2009年獲假釋，並在2019年11月向法院申請重審。

「華城連環殺人案」疑兇李春在及當年警方的模擬圖片。（韓國警方圖片）

李春在於庭上承認犯下14項謀殺罪以及約30項性罪行。他表示，自己才是真正的罪犯，並對尹姓男子真誠致歉。

李春在說：「我希望受害人永遠安息，並向失去親人的家庭以及所有涉及這些案件的人致歉。」他被問到犯案原因時回答：「我不確實知道當時我為什麼過這樣的生活。我沒有計劃和預備犯下那些罪行，我只是根據情況而行動。」

↓一些韓國電影或劇集改編自「華城連環殺人案」，包括奉俊昊執導的《殺人回憶》

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「華城連環殺人案」發生在1986年9月至1991年4月，當中涉及10多宗殺人案件。此事其後被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2014年tvN電視劇《岬童夷》、2015年tvN《Signal》、2017年OCN《隧道》等。