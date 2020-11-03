美國大選2020｜決戰國會州長選舉　共和黨能否守住參議院控制權

美國大選2020｜總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的終局之戰終於揭幕。不過選舉日除了是二人的較量以外，還是共和黨和民主黨於國會和州長選舉的對決。參議院將有35席改選，眾議院全院435席均會改選。全國也有11個州舉行州長選舉。今屆焦點在於共和黨能否守住參議院的多數控制權。

兩年前的中期選舉，民主黨重奪眾議院控制權。目前民主黨於眾議院佔有232席，共和黨佔有197席，1席屬於自由黨，另外有5席空缺。普遍預測民主黨將順利保留眾議院控制權，甚至將有10至20席的進帳，擴大優勢。

估計民主黨將順利保留眾議院的控制權，並有機會擴大優勢。圖為2020年10月29日，眾議院議長佩洛西出席記者會。（Getty）

至於參議院的選情則較激烈。民主黨連同兩名獨立參議員於參議院佔有47席，共和黨佔有53席。今屆大選將改選33席，連同共和黨參議員麥凱恩（John McCain）和艾薩克森（Johnny Isakson）的空缺，將選出35名新任參議員。將選出的議席中，民主黨佔12席，共和黨佔23席，意味如果民主黨要重奪參議院控制權，除了要保住將選出的12席，還有從共和黨手中搶下最少3席。

根據庫克政治報告網（The Cook Political Report）10月29日更新的最新分析，民主黨控制並將選出的12席當中，只有亞拉巴馬州參議員瓊斯（Doug Jones）的一席將被共和黨翻盤，其他議席估計將順利守住。

共和黨的形勢則較惡劣。將選出的23席有2席已經屬於傾向民主黨，其中亞利桑那州的共和黨參議員麥克薩利（Martha McSally）將迎戰代表民主黨披甲的前太空人凱利（Mark Kelly），以及科羅拉多州的共和黨參議員加德納（Cory Gardner）將面對民主黨候選人希肯盧珀（John Hickenlooper）的挑戰。另外有7席屬於爭持，包括共和黨重量級人物格雷厄姆（Lindsey Graham）也面臨苦戰。

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共和黨於參議院迎來硬仗。圖為2020年10月28日，參議院多數黨領袖麥康奈爾出席競選活動。（Getty）

州長選舉方面，全國目前有24名州長是民主黨籍，26名州長是共和黨籍。根據庫克政治報告網10月23日的最新分析，估計改選的11名州長職位將有3席落入民主黨，另外共和黨將取下7席，剩餘1席則屬爭持。

美國面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的挑戰，州長的責任來得尤其重要，因為州內的抗疫措施包括居家令、口罩令和復課復市指引均取決於州長。今屆的州長選舉可說是市民對州長抗疫表現的一次公投。