美國大選2020｜選民憂選後治安　華裔購槍自保　商戶封舖防暴動

自3月中旬起，美國接連出現經濟下滑、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續和種族不公示威等危機。社會矛盾加深，再加上總統特朗普（Donald Trump）在競選時多次發表不會輕易承認敗選的言論，美國大選2020投票日11月3日臨近之際，不少選民擔憂選舉期間的治安問題。一些商店及民眾都嚴陣以待，擔心選舉結果觸發的暴力事件，會威脅財產與人身安全。

美國聯邦調查局（FBI）公布，6月份購買槍枝背景審查申請達到390萬宗，3月時高達370萬宗。選民有多擔心，從一位美國華人接受香港電視台訪時說的話可見一斑。他說美國總統特朗普（Donald Trump）說他唯一一個敗選的原因就是選舉舞弊，他認為他的支持者「很大可能會瘋掉」，或會持槍示威遊行，「甚麼都來」。

從多方面看來，選民出於擔憂而購槍，是有他們這麼做的背景。無論從確診個案還是死亡個案來看，美國均是全球疫情最嚴峻的國家。政府為預防新冠肺炎傳播而頒布的防疫措施，對國內經濟造成沉重打擊。不少地區有民眾上街參與要求解除封鎖措施的抗議活動，而非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察以膝壓頸致死事件，以及其他黑人死於警暴的個案，亦引發全美多地大規模示威。有人擔心，如此蔓延多州多市的示威，也會來到自家門前。

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美聯社10月28日公布美聯社-公共事務研究中心（AP-NORC）當月進行的一項民調指，每10名選民，就有約7人擔心選舉，他們擔心可能會發生的麻煩事包括在投票站發生衝突、抗議選舉結果，甚至抗議未有選舉結果。

白宮附近的一些銀行、商店、餐廳與聯邦政府部門紛紛用木板加固門窗，美國全國廣播公司10月31日引述當地一間企業稱，全美各地眾多商家正在為選舉可能引發的社會動盪預做準備。有公司計劃在選舉日提前關門，並為部分門店僱用夜間保安。一些商店則直接封死窗戶。

紐約曼哈頓大型百貨公司梅西（Macy's）30日僱用工人封窗，零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）也一度宣布把所有在售槍支彈藥下架，不過之後又宣布撤銷這一決定。