美國務院正式通知國會　向台灣出售無人機

美國會一名助手11月3日透露，國務院已經正式通知國會向台灣出售4架美國特製的無人機，令本身緊張的美中關係可能進一步惡化。

路透社引述該名助手報道，有關協議總值6億美元，是美國自總統特朗普上台以來，華府首度放寬向海外出售獨特而嚴格監管的無人機技術。

有關售武消息由路透社披露，多名消息人士10月13日表示，美國白宮已通知國會將對台灣出售MQ-9無人機，以及由波音公司所生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

報道稱，MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍所開發的大型無人機。自特朗普（Donald Trump）政府藉著重新詮釋《導彈科技管制建制》（Missile Technology Control Regime, MTCR）以推動出售更多無人機予更多國家後，對台灣出售MQ-9無人機是當局首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

另外國防部10月26日亦宣布同意向台灣出售100套由波音製造的AGM-84魚叉反艦飛彈防衞系統（Harpoon Coastal Defense Systems），總值超過23.7億美元。這項軍售包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈，另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等。