美國智庫民調：多數受訪美國人願為防衛台灣承擔風險

美國一間智庫10月13日發布最新的民調結果,顯示多數美國人願意承擔防衛台灣的風險。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)10月13日發布《描繪美國對華政策的未來》(Mapping the Future of US China Policy)的民調結果,對美國一般民眾及多位對亞太事務有影響力的思想領袖(thought leaders)進行了問卷調查。

民調顯示,54%的美國受訪者認為中國是對美國構成最大挑戰的國家,而俄羅斯以22%的比例遠遠排在第二。

在關於「美國是否應該為護衛盟友夥伴不受中國軍事威脅承擔風險」的問題上,得到的結果是,多數人都認為美國應該為保護盟友夥伴承擔風險,包括日本、韓國、澳洲、台灣,以及南海未指明的盟國或夥伴。

該民調以1到10為刻度來評估受訪者認為值得承擔風險的程度,10表示「值得承擔重大風險」。

在針對一般美國民眾進行的調查中,台灣得到的分數是6.69,韓國得分6.92,日本6.88,澳洲6.38,而南海不知名盟國或夥伴是6.97。這個項目的平均分數為6或更高。

在對400多位美國思想領袖進行的調查中,台灣得到的分數比起一般民眾更高,認為美國應該為防衛台灣承擔風險的分數是7.93,其他分別是日本8.86,澳洲8.71,韓國8.6,南海不知名盟國或夥伴7.12。這個項目的平均分數為7或更高。