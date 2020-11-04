美國大選2020｜結果陸續出爐　特朗普和拜登現正在哪裏看直播？

美國大選正在陸續公布投票結果，全球各地民眾固然屏息以待。至於兩大主角特朗普和拜登，他們現正在哪裏跟我們一起同時觀看直播呢？

特朗普與小部分競選核心人物會返回華盛頓白宮一間小房子裏觀看選情直播，至於其他競選陣營的成員則會聚集在白宮西側的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）的「作戰室」（War Room）裏觀看電視直播。

艾森豪行政辦公大樓是政府公共建築物，特朗普競選傳訊總監默特（Tim Murtaugh）向霍士新聞（Fox News）解釋安排競選人員在艾森豪行政辦公大樓看直播的原因：「作戰室必須靠近總統……所有設備，包括WiFi和計算機，都是由競選活動支付的，沒有白宮工作人員參與。該安排已獲得白宮律師的批准。」

當日較早前，特朗普總統訪問了弗吉尼亞州阿靈頓的共和黨全國委員會總部，向工作人員致意，然後就返回白宮，等待選舉結果。

特朗普現正在白宮一間小房子裏觀看直播。（AP）

至於民主黨候選人拜登，則會在家人的陪同下，在他位於特拉華州威爾明頓（Wilmington）的家中觀看選舉結果。選舉日早上，拜登與妻子一起到了威爾明頓的聖約瑟夫教堂出席彌撒活動，然後去到已故長子博拜登（Beau Biden）的墳墓祭拜。拜登表示，他不確定今晚會否發表講話。「如果今晚有什麼要談論，我就會談。但如果沒有，我將等到第二天點票完成才出來講話。」

回到特拉華州之前，拜登在賓夕法尼亞州分別到了他在斯克蘭頓（Scranton）的童年故居斯和費城，向支持者表達謝意。