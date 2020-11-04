美國大選2020│特朗普反超前拜登　「紅州」德州恐難變天？

目前仍在點票的德州（Texas），選情十分緊湊，民主黨候選人拜登（Joe Biden）因城市地區率先點票而一度領先，隨着鄉郊地區陸續點票，特朗普（Donald Trump）反超前拜登，以約4個百份點稍稍領先，惟點票率不足八成，仍難言穩勝。無論誰人拿下擁有38張選舉人票的德州，都必然對自身的選情十分有利，但這個傳統共和黨第一大票倉，是否能在今屆變天？

一直以來，德州都被視為共和黨的票倉，但今年的選情卻出現劇變，成為兩位總統候選人的決戰州份之一。據佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選統計項目（U.S. Elections Project）統計，德州提前投票人數逾900萬，經已超越2016年896萬總投票人數。這對於1994年以來便未拿下德州的民主黨而言，是個好消息。

根據美聯社，目前點票約74%，特朗普領先4個百分點。已大多數利好拜登的大城巿包括侯斯頓、達拉斯及奧斯汀，都已經完成點票，其後陸續有來的恐怕是傾向共和黨的鄉郊選票。

德州論壇報（Texas Tribune）報導，德州今年投票數可望創下新高，「投票數大增的部分原因是提早投票率高，還有德州城市和郊區的註冊選民增加；但也可能受到其他眼前因素影響。」另一個值得注意的是，德州今年新增逾169萬名註冊選民，自2016年以來增長12%，接近190萬人。

美聯社則指德州有最高比例的註冊選民，而且近半從未投票或幾乎不投票，目前有36%提早投票數來自這個族群；這對於特朗普而言可能是個好消息，因為他的競選團隊格外重視吸引這群鮮少參政的選民。

德州選民的投票意向在今屆大選異常關鍵。(美聯社)

德州近年「加州化」

隨着近年民主黨大本營加利福尼亞州（California）的不少人口，出走至這個原共和黨大本營德克薩斯州，令德州人口結構趨向近似加州，即拉丁裔人口與非拉丁裔白人口比例相約，更使當地興起了「不要『加州』我的德州」（Don’t California My Texas）的口號。

在選前的民調中，拜登和特朗普二人的差距甚微，對比2016年特朗普以9個百分點的差距，輕鬆擊敗對手希拉里明顯激烈得多。

箇中原因是，拉丁裔選民一直是民主黨候選人的忠實支持者，而且其選民人口不斷攀升。根據立場極親共和黨的霍士新聞台（Fox News）6月進行的德州民調，有62%拉丁裔選民表示支持拜登，而支持特朗普的只有25%。另一方面，拉丁裔合資格選民的人口也不斷增加，從2016年的480萬增至今天的560萬。