美國大選2020│俄亥俄州已成囊中物　特朗普連任在望？

2020年美國總統大選尚在點票中，被視為選情風向標的俄亥俄州，18張選舉人票已悉數成為特朗普囊中物。在過去60年來，能拿下俄州的總統候選人無一不成功問鼎白宮。由此可見，在美國大選中「得俄州者得天下」，也沒有一個共和黨總統能在沒有贏得俄州的情況下入主白宮。 如今，估計已取得俄州的特朗普是否也必能入主白宮？

據美聯社公布點票結果，該州點票進度已逾94%，特朗普以53.4%大幅領先只有45.1%的拜登，大勝八個百份點。CNN亦指，特朗普已贏得該州18張選舉人票。

在過去的總統選舉中，對上一次贏得俄亥俄州卻輸掉選舉的，要追溯至1960年前總統尼克遜的一屆。在2016年的大選中，特朗普獲得逾284萬票，超過民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）的逾239萬票，成功將所有選舉人票拿下。特朗普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今屆首場辯論就在俄州，兩位候選人同樣頗為頻繁的到訪俄州，足證該州對今次大選的重要性。

今屆的選前民調顯示，特朗普在俄亥俄的支持度與民主黨總統候選人拜登咬得很緊，拜登頗為落力到當地拉票，在大選日前亦親自前往克里夫蘭造勢。有美媒此前表示，俄亥俄州是特朗普必須勝出的州份，若他輸掉此州，將對其連任機會帶來致命一擊。

若兩名候選人得票接近，特朗普在附近的關鍵州表現亦可能不理想，包括賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州。這三個州目前尚在點票，悉數由特朗普領先，但還有不少選票需要點算，故暫難以預料最終結果。

俄亥俄州選民再次向特朗普投下信任的一票。(美聯社)

歷史將一再重演？

俄亥俄州和密歇根州、賓夕凡尼亞州等都被稱之為 「鐵鏽地帶」（Rust Belt），故誰人有能力讓工廠回歸，讓工人重新就業，就決定了誰能拿下俄州。上屆大選期間，特朗打着「美國優先」旗號，誓言要將製造業產業鏈搬回美國，無疑是迎合了俄州選民的訴求。

該州八成人口為白人，故特朗普推崇的「白人至上」、維護「白人藍領」利益為之贏得了很多的支持，2016年大選中，特朗普以8.1%的較大優勢超過希拉里即是例證。在大選前，特朗普與拜登在該州的民調不相上下，甚至有拜登民調超過特朗普的情況，為後者敲響警鐘。

四年前，特朗普上台給了俄州希望，時至今日，許多選民仍深信特朗普能為這個州再現奇跡。如今，特朗普成功拿下俄州，這能否讓他一如過去數十年一樣繼續入主白宮，還是歷史是要被人打破，很快便會有結果。