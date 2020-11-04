美國大選2020｜眾議院選舉同樣矚目　共和黨奇人異士當選

2020年美國大選（US Election）的點票工作仍未完成，有數名共和黨人被美媒預測能當選眾議員。他們當中有史上最年輕的共和黨國會議員當選人、曾聲稱總統特朗普（Donald Trump）有可能活到200歲的前白宮醫生、及被指支持網上陰謀論組織的商人。

共和黨25歲新星

《紐約時報》3日引述美聯社報道，年僅25歲的共和黨人考索恩（Madison Cawthorn）在北卡羅來納州（North Carolina）第十一國會選區中勝出，當選眾議員。他是共和黨史上最年輕的國會議員當選人，亦是國會逾50年來最年輕的成員。他擊敗了民主黨人、前空軍上校戴維斯（Moe Davis），填補梅多斯（Mark Meadows）因出任白宮幕僚長而留下的議席空缺。

考索恩在勝出後接受《紐約時報》訪問，他表示：「我覺得我可以用一種看起來不太粗暴的方式來傳遞保守主義。這（方式）有更好的包裝，我會形容為更的好傳遞方法。」

考索恩18歲時遇上車禍，導致身體部分癱瘓，要以輪椅代步。《紐約時報》3日報道，有報道稱，考索恩曾表示，他進入美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）學習的夢想因車禍而破滅。但學校其實在他發生車禍前已拒絕取錄他。

《紐約時報》的報道亦提及，多名女子曾指控考索恩有不恰當的性行為。他被指曾在社交媒體發文，稱德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）為「元首」，遊覽其在德國的度假屋是「必做清單」內的項目。考索恩10月更開設網站，指控一名記者為如非裔參議員布克（Cory Booker）等非白人男性工作，以詆毀白人男性候選人。

前白宮醫生

全國廣播公司（NBC）3日指，特朗普的前白宮醫生、共和黨人傑克遜（Ronny Jackson）預料會在德州（Texas）第十三國會選區勝出，成為眾議員。他最引人注目的事迹是，他曾在2018年誇大特朗普的身體機能，指對方有「極好的基因」，有可能活到200歲。他又指特朗普健康狀況極好，2018年的身體檢查結果格外地良好。

特朗普2018年3月提名傑克遜擔任美國退伍軍人事務部長。但傑克遜被指控在工作時喝酒及向他人處方過量藥物。他強烈地否認涉及上述不當行為，卻被迫放棄提名。

傑克遜是一名海軍少將，他亦曾擔任前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的醫生。在前總統「小布殊」（George W. Bush）執政時，他也為白宮醫療團隊服務。

陰謀論支持者

美國有線新聞網絡（CNN）3日預計，共和黨女商人格林（Marjorie Taylor Greene）已在喬治亞州（Georgia）的眾議院選舉中勝出。格林被指支持網上陰謀論組織「QAnon」；CNN的文章提及，早前有報道稱格林曾表示認同「Q」這個陰謀論中的發起者的說法，指特朗普暗殺了戀童癖人士。

CNN在11月4日報道，格林曾在Facebook上表示：「目前我們政府中有伊斯蘭式入侵」，她促請伊斯蘭及伊斯蘭教法信徒「留在中東」。她指白人男性是「美國現今受到最多不當對待的人」。她指控猶太血統富商索羅斯（George Soros）與納粹合作，又聲稱2017年於夏洛茨維爾（Charlottesville）舉行白人至上主義集會是「進一步完善精英議程的內幕工作」。

格林被指會為國會帶來偏見歷史及放大陰謀論的傾向。惟特朗普形容她為「未來的共和黨明星」。