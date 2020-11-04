美國大選｜特朗普在賓州領先未安穩　拜登靠逾百萬郵寄選票盼逆轉

2020年美國大選（US Election）投票結束，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之間選情激烈，關鍵州份賓夕法尼亞州（Pennsylvania）目前點票約75%，特朗普遙遙領先11個百分點，但由於有大量郵寄選票仍未點算，特朗普在該州不是穩勝。

截至香港時間11月4日下午7時，賓夕法尼亞州完成75%點票，特朗普取得297萬票，拜登235票，兩者相差約62萬票，特朗普領先幅度達到11個百分點。

郵寄選票多傾向民主黨

值得留意的是，該州有近190萬提早投票的選票未點算，它們將成為關鍵。據美國選舉計劃（US Elections Project）網站，賓夕法尼亞州共收到約250萬張郵寄選票，數目是2016年的超過10倍，當中164萬張來自注冊政黨聯繫為為民主黨的選民，近59萬張來自傾向共和黨的選民，兩者相差逾100萬張票。拜登如要實現逆轉的話，便將是看這逾百萬的郵寄選票能否助他一把。

賓夕法尼亞州政府把收取郵寄選票的截止日期延長至大選投票日後3天，外界估計點票時間比其他州份更長，州長已呼籲選民耐心等待結果。

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