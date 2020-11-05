美國制裁國際刑事法院官員後　德國等72國發表聯合聲明支持法院

在美國政府宣布對國際刑事法院（ICC）的兩名高級官員實施制裁後，包括多個美國傳統盟友在內的72個國家在聯合國總部簽署聯合聲明，表達對ICC的堅定支持。

綜合媒體11月4日報道，包括英國、法國、德國、加拿大、澳洲等美國傳統盟友在內的72個國家11月3日簽署了一份聯合聲明，稱「我們再次堅定不移地支持ICC作為一個公正獨立的司法機構（而存在），制裁是讓犯下嚴重罪行者負責的一種工具，而不應針對那些尋求正義者」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月2日曾表示，ICC繼續針對美國人的舉動令人遺憾，對此美方將採取行動，向本蘇達和莫喬喬科提供物質支持的個人和實體將面臨被制裁的風險，同時美方將限制牽涉調查的人士的簽證。（AP）

美聯社11月3日報道，聯合聲明由德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）在聯合國大會會議上宣讀。聲明雖然沒有點名任何國家，但顯然是針對美國。

人權觀察組織國際正義項目主任狄克爾（Richard Dicker）表示，這份聯合聲明象徵着對華盛頓史無前例地利用制裁、試圖破壞ICC工作的行為提出嚴正抗議，「這是我們的法院，別插手！」

中美官員9月在聯合國大會期間發生激烈爭執：

對於上述聲明，美國常駐聯合國副代表米爾斯（Richard Mills）進行了辯解，指出美國重申長期一貫秉持的原則，反對ICC試圖將管轄權擴及非《羅馬規約》簽署國的國民，包括美國及以色列國民。強調美國政府尋求保護美國人員不受ICC不公正和不合法的迫害，後者威脅到美國主權。

2020年9月2日，美國國務院以ICC繼續調查美方人員在阿富汗所犯戰爭罪和反人類罪為由，宣布制裁ICC首席檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）和管轄、互補與合作部門負責人莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）。