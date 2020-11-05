美國大選2020｜特朗普政府退出巴黎氣候協定　拜登：77天後再加入

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2020年美國大選（US Election）的正式結果仍未出爐，下屆總統人選未確定。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）自信將勝選，他11月4日在Twitter上表示，在他就職總統當日、即2021年1月20日，他會立即令美國重新加入以對抗氣候變化為目標的《巴黎氣候協定》。

拜登4日在Twitter上寫道：「今日，總統特朗普（Donald Trump）政府正式退出《巴黎氣候協定》。但在77日後，拜登政府會重新加入。」

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特朗普2017年6月宣布美國要退出《巴黎氣候協定》，指協定設下的減排目標會對經濟發展造成負擔。美國最終在11月4日正式退出《巴黎氣候協定》。

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