美國大選2020｜特朗普政府退出巴黎氣候協定　拜登：77天後再加入

2020年美國大選（US Election）的正式結果仍未出爐，下屆總統人選未確定。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）自信將勝選，他11月4日在Twitter上表示，在他就職總統當日、即2021年1月20日，他會立即令美國重新加入以對抗氣候變化為目標的《巴黎氣候協定》。