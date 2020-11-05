美國大選︱回顧最爭議結果00年布殊勝戈爾　是否特朗普翻盤啟示？

今年美國總統大選（US Election）有數千萬選民選擇提前投票和通訊投票，若選情過於接近可能造成爭議，將使候選人不承認敗選；在美國歷史上，也有數次總統大選出現爭議，其中最接近的一次為2000年的「布殊訴戈爾」（Bush v. Gore），最後靠聯邦最高法院才分出勝負。

2000年總統大選是美國過去選票最接近的一次，由於候選人要獲得270張選舉人票才算勝選；當時民主黨候選人、副總統戈爾拿到267票，共和黨籍的布殊則有246票，因此，誰拿下有25張選舉人票的佛羅里達州（Florida），就是最終贏家。

第一時間先出現戈爾拿下決定關鍵的佛州，但在東岸時間凌晨二時後，卻又宣布是布殊勝選，讓戈爾一度致電恭賀布殊。但當戈爾準備發表敗選宣言時，又傳來佛州因票數過於接近，還無法分出勝負的消息。戈爾再次致電布殊，暫時收回他的敗選宣言。

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美國多數民眾入睡時，已認為布殊勝選，卻在起床時發現勝負未定。戈爾陣營要求佛州多個區域重新驗票，但布殊陣營在法院上極力阻止。戈爾陣營獲得地方和聯邦法院允許，持續進行重新驗票，最終布殊陣營轉向最高法院。

經歷一個月的法律攻防戰，最高法院作出最爭議的判決，大法官以五比四維持佛州州務卿凱瑟琳‧哈里斯（Katherine Harris）先前擋下重新人工驗票的主張，讓布殊獲得佛州25張選舉人票，總票數以271比266獲得勝利，當選第四十三任總統。 最後結果顯示雙方在佛州僅差了537票，僅有百分之○點○○九的差距。

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當時最高法院大法官立場明顯，共和黨提名的大法官支持結束重新驗票，民主黨提名的大法官贊成持續重新計票，成為布殊的勝選關鍵之一。（編按，2020年現時，保守派與自由派大法官比例為6:3）

布殊在全美拿下卅個州，戈爾廿州和華府；但若以全國總票數來看，戈爾獲得百分之四十八點四的選票，勝過布殊的百分之四十七點九，但敗在美國特有的選舉人票制度上。

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