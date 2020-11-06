【美國大選】特朗普發動司法戰　指多個州份投票詐騙

美國大選結束後兩天，選情仍然拉鋸。在選舉人票落後的總統特朗普（Donald Trump）11月5日表示，會採取法律行動挑戰拜登勝出的州份。

特朗普於Twitter留言，指他會挑戰所有最近由拜登（Joe Biden）勝出的州份，稱當地出現選民及州選舉詐騙。他表示從傳媒可以找到大量證據，並強調自己會勝出，而且會以美國為優先。

Twitter在他留言後不久，就將有關內容可上標籤，指可能出現爭議和產生誤導。

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

現時仍有6州尚未公布最終點票結果，其中在喬治亞州（Georgia），特朗普團隊指地方官員企圖將無效選票一同計算在內，但沒有提供證據，最終遭到法院駁回。他們在多個關鍵州份提出法律訴訟，惟各州選舉官員都強調最終點票結果只會根據全部有效選票而成。

另外在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）阿利根尼縣（Allegheny County），由於有部分選票出現印刷問題而需要重新寄出，因此會等待到當地時間6日下午5時接收郵寄選票期限屆滿前，都不會點算選票。

而在內華達州（Nevada），拜登暫時以大約1.1萬票領先特朗普。