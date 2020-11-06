科索沃前總統薩奇涉戰爭罪行　荷蘭海牙被捕

面對戰爭罪行指控的科索沃前總統薩奇（Hashim Thaci）在荷蘭海牙（The Hague）被捕，已被送往當地拘留中心。

薩奇準備前往海牙前，在科索沃首都普里什蒂納（Pristina）的記者會稱否認有做錯任何事。不過他稱感覺自己辭職是必須，以「保護國家的完整」。

他在11月5日辭職，並在海牙特別法庭確認指控他干犯戰爭罪行後即時生效。

薩奇在5日下午抵達普里什蒂納軍方機場，乘飛機往荷蘭海牙。位於當地的科索沃專家法庭（Kosovo Specialist Chambers）在對他問話後他便被捕，並送往拘留中心。

薩奇與3名科索沃游擊隊（Kosovo Liberation Army，KLA）前領袖被控在科索沃1998至1999年發起對抗塞爾維亞的統治時，管理非法的拘留中心，涉嫌殺害、虐待、綁架約百名塞族及阿爾巴尼亞族政敵。

科索沃很多民眾視薩奇為國家英雄，認為他帶領國家對抗已故塞爾維亞前總統米洛舍維奇（Slobodan Milosevic）的統治，並對抗塞爾維亞的警察及軍人。薩奇如今被捕，可能會導致科索沃政治不穩。

薩奇7月13日曾往海牙就涉嫌干犯戰爭罪行接受檢察官問話。檢控官認為他涉及在這段期間近100平民被殺案件。