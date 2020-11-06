美國大選｜特朗普大選日起38%推文遭Twitter貼警告標籤　被指誤導

2020年美國大選（US Election）投票日在11月3日結束，爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）過去數天在Twitter多次發文，但言論具爭議性，包括質疑選舉舞弊以及宣稱自己已贏得賓夕法尼亞州、喬治亞州及北卡羅萊納州。據美國媒體11月5日報道，在特朗普從11月3日至11月5日的29條推文中，近4成都遭Twitter貼上標籤，被指當中含有誤導內容。

《紐約時報》11月5日報道，特朗普自3日起在Twitter發出及轉發的29條推文中，有38%被貼上標籤，指他作出有關選舉程序的誤導主張。

特朗普Twitter帳戶在11月5日出現一堵「標籤牆」。（特朗普Twitter帳戶截圖）

Twitter在11條特朗普發出及轉發的推文附上標籤，大部分標籤指出「在如何參與選舉或其他公民程序方面，這則推文中分享的部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導」。

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特朗普競選團隊副國家新聞秘書扎格（Samantha Zager）指，科技巨頭（big tech）曾在大選日前干預特朗普，他們在使特朗普於他們的平台沉默後的數天內繼續干預行為。她說：「美國人民該知道這次選舉在發生什麼事，但科技巨頭只關心停止資訊向選民的流動。」

Twitter發言人稱，公司計劃繼續採取行動，針對過早宣布勝利或包含誤導資訊的推文。

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