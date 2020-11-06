美國大選2020｜中國等多國發聲　德國外長籲特朗普遵守規則

2020年美國大選（US Election）各州結果逐步揭曉，民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前佔上風，美國現任總統特朗普（Donald Trump）有意發動法律戰阻止點票，彭博社（Bloomberg）報道，德國方面對此發聲，外長馬斯（Heiko Maas）呼籲特朗普遵守規則及接受大選結果。

德國外長馬斯11月5日對公共廣播電台ARD說，特朗普要求停止點票的說法「不符合美國民主文化」。馬斯又稱「成為勝利者很容易，有時候成為失敗者卻比較難。重要的是，大家最終要接受選舉結果。」

馬斯11月6日接受德國媒體《火花》採訪時也再次針對美國選後情況說，加劇緊張局勢是不負責任行為，他呼籲特朗普和民主黨候選人拜登（Joe Biden）兩派人馬在選舉結果公布前保持克制。

馬斯稱，美國並非個人騷，任何人在這種情況下繼續火上添油都是不負責任的行為。馬斯還表示，無論誰贏得選舉，跨大西洋關係將需要獲得改善。

不滿特朗普，美國選民舉行抗議，要求統計所有選票（點擊圖集瀏覽）：

在有關美國大選的議題上，全球多國也有政要發聲，例如伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）11月4日在Twitter表示「真是奇觀啊！有人說，這是美國歷史上最弄虛作假的選舉。誰說的？那位目前在任的總統。他的對手說，特朗普想要操縱選舉！這就是美國的選舉和美國的民主。」

中國外交部副部長樂玉成10月5日則表示，目前美國總統選舉點票仍在進行中，結果尚未確定，希望此次選舉平穩、順利進行。希望美國新一屆政府同中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，聚焦合作，管控分歧，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。

巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）則公開支持特朗普，他11月4日表示，他希望特朗普能在這場選舉中脱穎而出，並強烈抨擊拜登對於保護亞馬遜雨林的言論。

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