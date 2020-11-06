世貿總幹事選舉陷僵局　韓媒：韓國候選人將宣布退選

韓國《朝鮮日報》11月5日引述政府知情人士報道，參加世界貿易組織（World Trade Organization）總幹事競選的韓國候選人俞明希將宣布退選。韓國外交部回應指，政府正在綜合考慮，目前並未有最終決定。

韓國候選人俞明希7月16日在位於瑞士日內瓦的世界貿易組織總部出席記者會。在15日至17日舉行的世界貿易組織總理事會特別會議上，參選新任總幹事的候選人與成員代表正式見面，就世貿組織相關話題發表各自見解，並回答成員代表提問。（新華社）

報道指出，按照目前的形勢，韓國政府「實際已經決定」讓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希退出競選。然而，考慮到美國方面不希望俞明希退選的立場，韓國政府仍在對此進行最後的討論工作。

雖然要考慮美方的態度和立場，但對於其他成員國，韓方也不得不考慮。在目前很難獲得多數成員國支持的情況下，如果不服從多數意見而使遴選工作停滯，韓國勢必會受到來自其他國家的不滿和外交壓力。

世貿10月28日舉行提名討論會，在場國家只有美國未有支持尼日利亞的奧孔喬－伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。按照一般慣例，處於絕對劣勢的候選人不會再繼續參選，而是會選擇中途退出，讓獲得多數支持的候選人以全票通過的形勢被推舉為世貿總幹事。

《朝鮮日報》透露，總幹事遴選「三人小組」於10月19日和10月27日在成員國之間進行意見調查。結果顯示，在163個成員國中有100多個支持奧孔喬－伊韋阿拉，包括歐盟、日本、非洲和拉美國家。世貿計劃11月9日舉行總理事會會議，正式批准奧孔喬－伊韋阿拉成為新任總幹事。