美國大選2020 | 喬治亞州重新點票　特朗普團隊拒認輸

美國總統選舉結束至今，目前仍有多個關鍵州份的點票結果尚未正式公布，而且部分票數更非常接近，其中喬治亞州（Georgia）宣布會重新點票。 目前拜登（Joe Biden）的勝算較高，總統特朗普（Donald Trump）競選團隊則否認「大勢已去」。

特朗普競選團隊總法律顧問摩根（Matt Morgan）11月6日在Twitter發表聲明，稱「這場選舉還沒有結束。拜登作為獲勝者的錯誤預測是基於遠未確定最終結果的四個州份。」

This election is not over. pic.twitter.com/0WJGtgqKxX — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 6, 2020

他表示喬治亞州將重新計票，有信心在當地發現被不當收集的選票，認為特朗普最終可以獲勝。另外摩根亦指賓夕法尼亞州有很多違規行為，包括選舉官員阻止共和黨的義務法律觀察員有意義地進入點票區域。

摩根認為特朗普最終可以贏得內華達及亞利桑那州，同時批評霍士新聞（Fox News）和美聯社不負責任和錯誤地「送票」給拜登。

喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensberger）同日較早時表示，當地仍有4,169票仍待點算，以及大約8000張來自軍方的缺席投票（absentee ballot）正在運送，只要選票在6日送抵，當局就會計算在內。

拉芬斯伯格指，現時該州的得票差距非常接近，因此會重新點票，並強調會以公開透明方式處理。