俄羅斯總統普京被傳患柏金遜症將卸任　克里姆林宮否認

撰文：常陽
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俄羅斯衛星通訊社消息稱，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當地時間11月6日回應記者關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有健康問題、計劃辭職的傳言。
記者當時要求佩斯科夫評論，和普京似乎準備因病或應家人請求下台有關的媒體報道。
佩斯科夫指出：「你們都知道，這沒什麼好說的，完全是無稽之談。總統身體很好。他的健康狀況非常好。」
記者追問，總統是否計劃退休，佩斯科夫回答說：「沒有。」
英國《太陽報》當天援引數名「莫斯科消息人士」在11月5日晚透露，由於與健康有關的「擔憂」愈來愈多，普京正計劃在2021年1月辭職。文章還說他緋聞女友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）求他儘快退休。
研究過普京近期影片的觀察人士指出，他的腿似乎持續在動，以及他抓住椅子扶手時看來正感覺痛楚。當他握筆以及握住被認為是混有不同止痛藥的杯子時，他的手指抽搐。
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普京對外分享與卡巴耶娃的關係不多，但美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭的夫妻關係卻常引得不少人關注。《華盛頓郵報》記者早前便發行著作，稱梅拉尼婭在特朗普就任總統後近5個月才搬進白宮，她被指以延遲到白宮「報到」施壓，換取與丈夫新重就婚前協議條件談判……