俄羅斯總統普京被傳患柏金遜症將卸任　克里姆林宮否認

俄羅斯衛星通訊社消息稱，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當地時間11月6日回應記者關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有健康問題、計劃辭職的傳言。

記者當時要求佩斯科夫評論，和普京似乎準備因病或應家人請求下台有關的媒體報道。

佩斯科夫指出：「你們都知道，這沒什麼好說的，完全是無稽之談。總統身體很好。他的健康狀況非常好。」

記者追問，總統是否計劃退休，佩斯科夫回答說：「沒有。」

英國《太陽報》當天援引數名「莫斯科消息人士」在11月5日晚透露，由於與健康有關的「擔憂」愈來愈多，普京正計劃在2021年1月辭職。文章還說他緋聞女友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）求他儘快退休。

研究過普京近期影片的觀察人士指出，他的腿似乎持續在動，以及他抓住椅子扶手時看來正感覺痛楚。當他握筆以及握住被認為是混有不同止痛藥的杯子時，他的手指抽搐。

【延伸閱讀】前俄羅斯奧運體操冠軍卡巴耶娃傳於2018年時在莫斯科誕下雙胞胎男嬰，普京其實與前妻已有2個女兒，他於2013年宣布與柳德米拉（Lyudmila Putina）離婚後，便與卡巴耶娃的名字扯上關係……

【延伸閱讀】美國第一夫人梅拉尼婭傳「巧妙施壓」進入白宮前重新談判婚前協議