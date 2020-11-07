美國大選2020｜佛州發生襲擊案　兩特朗普支持者中BB彈受傷

2020年美國大選（US Election）的點票工作仍未完成，佛羅里達州（Florida）11月6日有兩名總統特朗普（Donald Trump）的女支持者上街參與集會時，遭BB彈擊中並受輕傷。

勞德代爾堡（Fort Lauderdale）警員及消防員當日下午6時15分接報後，在街上發現兩名受傷的女子。她們都被BB彈擊中，其中一人肩部中彈。她們在現場接受治理。

霍士新聞（Fox News）6日報道，警方稱事發時兩名女子在街上參加集會。有人駕車經過並以一種BB彈槍向人群開槍，其後逃去。報道提及，警方收到通知，指涉事車輛的品牌為保時捷（Porsche），調查仍在進行中。