美國大選｜點票太慢刺激網民創意　幽默發言外還「惡搞」開票地圖

多間美國媒體11月7日報道民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出美國總統大選，拜登於同日發表勝利演說。各地網民自3日投票日起，已焦急地等待這場選舉的結果，他們在等待期間於Twitter、Facebook及Instagram等社交媒體發表不少幽默的言論。他們亦有發文恭喜拜登及諷刺總統特朗普（Donald Trump）。

批點票速度太慢

在投票日後4日，媒體才稱拜登已勝選。惟網民希望選舉結果能盡快出爐，紛紛發文指點票速度太慢。分享漫畫及遊戲的Instagram帳戶theoatmeal 4日上傳一張圖片，顯示古舊電腦正傳送檔案的畫面，上面寫有「2020年選舉」、「正點票」及「剩下862,443分鐘」等字眼，諷刺大選的點票速度太慢。

在 Instagram 查看這則貼文 theoatmeal（@theoatmeal）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 4 日 上午 8:58 張貼

拜登及特朗普在內華達州（Nevada）的競爭很激烈，但當地的點票速度緩慢。有網民5日在Twitter上寫道「我正駕車到內華達州，會親自點票。」她又上傳一段影片，顯示一名司機正高速駕駛，最終撞車。

me driving to nevada to count those votes myself #Elections2020 pic.twitter.com/u6h5CBEMUt — rosina :p (@r0sinab) November 4, 2020

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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「惡搞」開票地圖

有網民已對只得紅色（代表共和黨）及藍色（代表民主黨）的開票地圖感到厭倦，於是「惡搞」開票地圖。網民Derek Guy 3日在twitter上公布一張只有各種不同深淺藍色的美國「開票地圖」。他寫道：「如果選民投票選牛仔褲顏色，這就是開票地圖。」

the electoral map if people voted their jean color pic.twitter.com/2jgELGVxZb — Derek Guy (@dieworkwear) November 3, 2020

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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諷刺特朗普

特朗普不認輸，其競選團隊揚言透過司法途徑，挑戰一些關鍵州份的選舉結果。

名為Ben Anderson的Twitter帳戶8日發文道：「只是再次發布這（圖片），以作正式公布……特朗普，你已被辭退！」他同時上傳一張特朗普的照片，特朗普在照片中的表情很落寞。

Just reposting this for the official announcement...



Donald Trump, YOU’RE FIRED! 😌 pic.twitter.com/TPm1WSk9uw — Ben Anderson👨🏻‍💻 (@benanderson____) November 7, 2020

名為lesly的Twitter帳戶6日寫道：「特朗普被人趕走時，嘗試重返白宮的樣子……」她上傳一段影片，顯示一名女子不斷拍打一輛巴士的門，希望司機開門。

trump trying to get back into the White House when they kick him out #Election2020 pic.twitter.com/uUygmKTEAe — lesly ✨ (@BayAreaJonas) November 6, 2020

↓重溫各候選人參與美國大選辯論及拉票的情況，請點擊放大觀看：

慶祝拜登當選

網民Chris Sheridan 8日在Twitter上公布一段影片，顯示首都華盛頓民眾7日手持支持拜登的旗幟及美國國旗上街慶祝的盛況。

有Twitter網民8日上傳一段影片，顯示一名男子在貨車行駛期間，打開車門來跳舞，路人在一旁歡呼。