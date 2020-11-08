美國大選｜拜登勝選　特朗普發聲明拒認輸　稱將「告上法庭」

11月7日的最新結果顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）贏得了美國大選。拜登當天也發表了勝選演講，但是美國總統特朗普（Donald Trump）仍拒絕認輸。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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特朗普競選陣營11月7日晚發表了一份特朗普的聲明，稱眾所知拜登倉促中錯誤地擺出勝利姿態。

特朗普的聲明表示，事實很簡單，那就是選舉仍結束還早得很，拜登尚未經任何一州認證勝選，更別說是在選情緊繃而且依規定必須重新驗票的州，或是特朗普陣營已開法律挑戰的州。

特朗普也再次指控，他們在賓州的監票員並未被允許有意義的監票。他說，「合法選票決定誰是總統，而非新聞媒體」。

特朗普並表示，從9日起，他的競選團隊將開始法律訴訟，以確保選舉法被充分遵守，讓真正勝選的人上台。美國人民有權獲得具誠信的選舉，這意味要計算所有合法選票，任何不合法選票不被計入，只有這樣才能確保公眾對選舉充滿信心。

特朗普拒絕承認敗選，發聲明稱要打法律戰。（特朗普競選網站截圖）

他也再次指控拜登團隊拒絕同意這項基本原則，想將虛假、偽造與過世者的選票計入，只有進行不法行為的政黨會非法將監票員拒於點票場所之外，並在法院阻止監票。特朗普質疑拜登隱匿了什麼？「直到美國人民擁有應得的誠信投票清點之前——而這正是民主所堅持的——我誓不罷休」。

特朗普稍早也曾以全大寫字母推文說，「我贏得了這次大選，大勝。」不過這則推文被推特加註代表內容可能有問題的警告字句。

▼美國總統當選人拜登在拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：