美國大選2020｜拜登小跑登場演講　稱要令國家團結

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美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布在2020年美國大選勝出。他當晚在特拉華州（Delaware）發表勝利演說。

當天晚上，拜登的競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）首先上台發表演講，她稱自己將是首位美國女副總統，但不會是最後一位，因為美國是一個擁有一切可能的國度。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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拜登其後亮相，他上台後小跑至演講台前，展示自己有活力的一面。外界一直擔心他年事過高，身體狀況或令他無法適應總統一職。

拜登演講時聲音清晰和洪亮。他誓言自己不會分裂美國，而是會將美國團結起來。

拜登還說，他將努力恢復美國靈魂、重建美國的支柱（中產階級），「讓美國再次受到世界的尊重，讓我們在國內團結起來。」

在演講激動時，拜登還多次捶打演講桌。他說：「尤其是在競選活動處於低谷的那些時刻，非裔美國人再次為我挺身而出。他們永遠支持我，我也會支持你們。」

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