勝選第二天：拜登出席教會主日　特朗普連續兩日打高爾夫

2020美國大選以11月7日拜登勝選畫下節點，大選「第一階段」告一段落。考慮到特朗普表示將於周一（11月9日）發起法律訴訟，大選「第二階段」也即將開啟。不過在那之前，二人也在這個周末進入「中場休息」狀態。

11月8日，拜登（Joe Biden）出席特拉華州St. Joseph On the Brandywine天主教教堂，按慣例參加周日禮拜。這也是他首次以準總統身份參加主日禮拜。

特拉華州威明頓市（Wilmington）的該教會是拜登長期出席的教會。（Getty）

美國歷屆總統和美國社會主流一樣，多為新教徒（Protestants），而拜登作為愛爾蘭裔，則為天主教徒。他也將成為繼甘迺迪（John F. Kennedy）總統之後，美國歷史上的第二位天主教徒總統。

相較之下，特朗普（Donald Trump）則在媒體宣布他敗選後連續兩日由華府前往維珍尼亞州特朗普國家高爾夫球俱樂部（Trump National Golf Club Virginia）揮桿。

▼美國多個媒體11月7日宣布拜登勝選後，總統特朗普連續兩日往返華府和維珍尼亞打球。在車隊於8日駛入球場時，有示威者舉牌的內容引發網友熱議：