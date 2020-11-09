美國大選2020｜民主黨選舉表現不如預期　黨內路線分歧再現

2020美國總統大選雖然由拜登（Joe Biden）勝出，然而最終結果不如預期，「藍色浪潮」並未出現，民主黨在國會選舉中的表現更加難以稱道。

在剛過去的該周末，民主黨內溫和派人士反思選舉策略，受到進步派代表奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）的反駁與質問。

周日（11月8日），來自「深紅州」的民主黨內中間派北達科他州聯邦參議員海特坎普（Heidi Heitkamp）在美國廣播公司（ABC）的「本周」節目（This Week）上表示，偏保守派的民主黨選民在聽到民主黨討論「徹底改變能源體系」等激進主意時，感到擔憂。

同日，在CNN的「聯邦現況」（State of the Union）上，同樣來自紅州的南卡羅來納州聯邦眾議員、資深民主黨人克萊本（James E. Clyburn）表示，「停止警察撥款」等口號為反對派提供了動能。他指出，自己在1960年代民權運動中的經驗就是前車之鑒，當年諸如「Burn, Baby, Burn」等口號曾（因1965年8月華茨暴動/Watts Riots等事件）對黑人平權運動造成莫大負面影響。

對此，黨內進步派代表AOC表示反對，她對《紐約時報》和CNN等媒體表示，共和黨每隔一個周期便會發起有效攻勢，「所以問題是，應對這種情形，我們如何捍衛自己？」AOC稱，稱民主黨未能盡善發掘進步派所能帶來的價值。

AOC亦表示，「我們甚至還沒有可靠的數據，這時指責並告訴對方該怎麼做，只會加深黨內的分歧。這是不負責任的」。