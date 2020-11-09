美國大選2020︱拜登的頂級參謀：妹妹歐文斯

美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）在2020年美國總統大選中獲勝，他的頂級參謀，即妹妹歐文斯（Valerie Owens）功不可沒。

美國《政治報》網站（Politico）11月4日報道，在美國大選投票日（11月3日）結束後的第二天，搖擺州賓夕法尼亞州民主黨地區委員會主席布雷迪（Bob Brady）撥出兩通電話，分別打給拜登的夫人吉爾（Jill Biden），以及他的妹妹歐文斯，告知她們拜登雖然在開票初期落後，但一直保持上升勢頭，因此預估可以逆轉。

歐文斯從拜登1969年競選特拉華州紐卡斯爾縣議員時就開始輔佐他，被稱為拜登「最受信賴的參謀」。據悉，拜登小時候有漏口，正是歐文斯幫助他克服了這個問題。

歐文斯有多年競選策劃經驗。圖為她2008年10月在北卡羅萊納州立大學為當年的民主黨總統候選人奧巴馬拉票。（Getty）

歐文斯是全權負責拜登7次參議院選舉、2次副總統選舉、2020年總統大選等拜登選舉活動的總負責人。在女性稀少的美國政界，歐文斯作為第一代女性選舉戰略家產生了巨大的影響力。

在本屆大選中，歐文斯並未正式擔任職務，但《紐約時報》認為，她才是這次選舉真正的選舉對策負責人。在拜登提名美國新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）為副總統候選人後，他們和歐文斯曾一起用餐。

英國《衛報》11月8日報道，歐文斯曾在8月將特朗普與拜登進行了對比，她指出，「無論特朗普是什麼，我的哥哥都和他是相反的兩極」。對於美國大選，她表示，「他（拜登）的狀態足夠好，而且他已經做好了準備，我相信他現在就有領導美國的資格」。