美國大選2020｜中國智庫：拜登對華將是既温和又理性的強硬態度

美國總統大選2020，拜登最終獲得超過270張選舉人票將接任美國總統。中國智庫中國財富管理50人論壇（CWM50）發表文章，集合多名專家意見。中國專家普遍認為，拜登對華政策將會是既温和又理性的強硬態度。

圖為2013年12月，時任副總統拜登訪問中國，與國家主席習近平握手。（Getty）

天風證券研究所宏觀首席經濟學家宋雪濤認為，形勢使然，拜登對中國的態度還會保持強硬，但是以拜登的外交理念以及其作為傳統政客的行事特點，拜登對中國的態度相比特朗普政府要更加温和理性。雖然拜登和民主黨也有自己的對華遏制方案，在高科技領域的遏制態勢甚至可能加劇，但是在優先應對美國國內政治經濟問題的牽扯下，短期內中美之間的對弈氛圍可能會出現一定緩和。

恒大集團首席經濟學家任澤平則認為，拜登當選對中國的影響有以下幾個方面：第一，拜登支持自由貿易、回歸多邊主義、反對關税，中美貿易摩擦有望階段性緩和。第二，中美博弈是長期的，雙方都要保持克制和遏制。美國兩黨已達成對華強硬共識，拜登對中國態度由温和轉為強硬，究這會是競選策略還是其政治主張需要後續觀察。拜登多次表示聯合盟國制衡中國，歐洲會是他們的首選，因此預計中美在科技領域面臨激烈交鋒。

▼77歲的拜登當選，可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

+ 12 + 12 + 12

中國社會科學院世經政所研究員張明認為，拜登上台後對華主要政策取向是：第一，美國政府針對中國的主要戰略取向不會改變，也即由接觸到遏制再到規鎖的取向不變；第二，拜登政府將會更加重視採取多邊主義策略對中國施壓，例如聯合歐洲、英國、日韓、澳新等盟國，以及一些新興市場大國（例如印度），集體向中國施壓；

第三，拜登政府會延續奧巴馬政府的重返亞太戰略，在南海、台海、香港、新疆、西藏等問題上，美國政府外交政策恐難發生顯著調整；第四，拜登政府在中美經貿摩擦方面態度即使可能有所緩和，但在高科技領域打壓中國企業、與中國「脫鈎」的方向很可能不會改變。

↓相關圖輯：想了解網民怎麼看美國大選2020，可觀看美國大選2020｜網民揶揄總統選舉：怎比得上「這個」國家

+ 5 + 5 + 5

海清FICC頻道全球首席經濟學家鄧海清認為，儘管拜登暗示過「取消特朗普政府對中國商品加徵的關税」，但是從拜登對華態度變化路徑看，以及從拜登執政目標看，對華關係緩和恐怕並非易事。特朗普任期內的對華態度強硬，絕不僅僅是特朗普的個人訴求，而且是美國當前共和兩黨少有的共識，甚至已經成為美國新一代的「政治正確」。

齊魯資管首席經濟學家李迅雷表示，就中美而言，若拜登勝選，拜登本人作為美國少數對華態度，包括：脫鈎等問題上相對理性的政客，拜登若明年正式就職後，中美有望重啟涉及廣泛議題的談判並迎來一至兩年左右相對緩和期。但重中長期看，由於美國對華敵意顯著上升，民主黨對人權、地緣等的偏執，以及競選綱領中在諸多問題上對中國的針對，不宜做過於樂觀的假設。