美國大選2020丨朝鮮保持沉默未表態　韓媒：或等結果正式確定

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布勝選，但總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗。韓聯社9日報道，與美國關係緊張的朝鮮目前仍然未表態，可能於正式確認選舉結果前都會繼續保持沉默。

▼77歲的拜登當選，可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

+ 12 + 12 + 12

韓聯社9日報道，截至同日上午8時，朝中社、朝鮮中央電視台、《勞動新聞》及「由我們民族自己」等朝鮮媒體隻字未提拜登勝選的消息。

報道指，朝鮮過去亦沒有「迅速」回應美國大選結果，最快一次在2008年奧巴馬（Barack Obama）勝選時，朝鮮在大選結果敲定後2天內就報道消息。

報道指，朝鮮會以何種方式和角度報道2020年美國大選結果仍有待觀察。有專家認為，正式確認選舉結果前，朝鮮可能會繼續保持沉默。

北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授楊武仁（Yang Moo-Jin）說：「朝鮮考慮到與特朗普建立的友好關係，似乎會保持沉默，也有可能在等待拜登的選舉得到確認，同時研究盟友中國和俄羅斯如何回應結果。」

↓牽動美國大選2020投票日的種族及製造業議題，請點擊放大觀看：