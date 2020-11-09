美國運送待移植器官直升機墜毀　醫護驚險取回心臟卻絆倒掉落

美國加州11月6日一架醫療直升機運送心臟到一間醫院時，在降落途中失控，機身直撞天台，心臟困於機內。當醫護人員取回心臟，並走進醫院時卻不慎跌倒，載着心臟的容器跌在地上，所幸心臟未有損傷，最終成功移植。

醫療直升機11月6日從聖地牙哥（San Diego）運送由捐贈所得的心臟到東洛杉磯（East Los Angeles）凱克醫院（Keck Hospital）。

圖為11月6日美國加州洛杉磯的消防人員及其他工作人員在墜毀的直升機旁工作。（AP）

直升機下午3時15分準備降落在醫院天台時突然失控，機身不停旋轉，其側部最終撞上天台，機漿脫落，部分直升機碎片散落在街外行人路上，途人急忙躲避。

↓直升機墜毀一刻

機上3人未受重傷，據消防部門發言人斯圖爾特（Margaret Stewart）所指，除了機師受輕傷外，其餘兩人未有報告出現任何醫療問題。

↓霍士新聞展示救援片段

載着心臟的容器則被困於機內，救援人員迅速行動，用「救生鉗」剪開金屬，取回容器，交給醫護人員。醫護急速轉身走向室內，怎料禍不單行，途中被直升機殘駭絆倒，容器跌落地上。幸好心臟未有出現損傷。醫院其後亦宣布順利移植心臟。