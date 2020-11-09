【新冠肺炎】烏克蘭總統澤連斯基病毒檢測呈陽性　將繼續工作

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月9日在Twitter上發文稱其在新型冠狀病毒檢測呈陽性。他將自我隔離，但同時繼續工作。

烏克蘭總統辦公室主管葉爾馬克（Andriy Yermak）的副手科瓦利夫（Yulia Kovaliv）及斯梅爾諾夫（Andriy Smyrnov）10月下旬確診染疫。總統新聞秘書門代爾（Yulia Mendel）當時稱，澤連斯基及葉爾馬克都有定期接受檢測，兩人未有被斯梅爾諾夫及科瓦利夫感染。

斯梅爾諾夫及科瓦利夫已在接受隔離。

澤連斯基確診，距離兩人染疫已有一段時間，外界暫時未知澤連斯基是否被他們傳染。

圖為2019年9月25日，烏克蘭總統澤連斯基（左）及美國總統特朗普在聯合國大會於美國紐約進行期間，在紐約一間酒店會面。（AP）

澤連斯基夫人奧廖娜（Olena Zelenska）6月曾感染新冠肺炎並入院，當時澤連斯基及兩名子女都沒有染疫。

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