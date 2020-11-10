拜登勝選｜美媒：特朗普私下討論2024年再競選總統

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布自己勝出2020年美國大選後，美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認敗選，表示將打法律戰，但未獲外界看好，美國媒體引述消息人士報道，他正考慮在2024年再次競選。

美國Axios新聞網站11月9日引述兩名知情人士報道，特朗普吿訴顧問，他正考慮2024年再次競選總統。報道稱，這是迄今為止，特朗普意識到他已經在2020年大選中敗給拜登的最清晰迹象。

報道指出，對於那些有可能參加2024年競選的共和黨人，他們的助手們擔心特朗普參加競選的可能性，因為特朗普對數百萬共和黨選民有非同一般的影響力，即使在卸任4年後，他仍可能在共和黨初選中令人敬畏。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

特朗普目前仍拒絕承認敗選，並揚言要打法律戰，但是他的內部圈子裏的一些人認為是徒勞。美國有線新聞網絡（CNN）11月9日報道，特朗普內部圈子開始因為他繼續拒絕接受大選結果而分裂，他的女婿庫什納（Jared Kushner）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）建議他接受拜登勝利的事實，而他的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）和埃里克（Eric Trump）則敦促他和盟友繼續戰鬥。

彭博社11月9日引述知情人士報道，儘管一些顧問敦促特朗普打法律挑戰，但特朗普的核心圈子愈來愈認識到推翻拜登勝選結果的努力將是徒勞。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：