美國大選2020 ｜特朗普解僱埃斯珀　代理防長約1小時後「踩場」

美國總統特朗普（Donald Trump）在美國時間11月9日發推文，稱已解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper）。他同時公布其職位會由國家反恐中心（NCTC）總監米勒（Christopher C. Miller）接替。他成為代理國防部長。

成為代理國防部長的米勒已在獲得委任約1小時後抵達國防部。他在美國時間11月9日下午2時後抵達國防部，此舉看來不太符合禮節。

他來到國防部的時候，未知埃斯珀時否仍在國防部內。埃斯珀的辦公室在五角大樓的3樓。

國防部亦未就埃斯珀被炒一事評論。

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

2天前美國全國廣播公司（NBC）報道，是埃斯珀協助國會起草法案，將美國以內戰時期南方邦聯將領命名的軍事基地進行改名，令他與特朗普的衝突加深。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）當時曾否認埃斯珀有意辭職的報道。